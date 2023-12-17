هل يجوز إخفاء الأمراض عن الخاطب؟.. أمين الفتوى يرد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده، بأنها كانت تعانى مرض زيادة الكهرباء فى المخ، منذ صغرها، وتم علاجها منه، لكن المرض ما زال موجودا، لكن دون تناول أدوية حتى الآن، وتريد أن تعرف هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم إليها للزواج؟.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له اليوم الأحد: "انصحها أن تقول له؛ حتى لو تسبب هذا فى أن يتركها، لو قالت له إن عندها مرض، فهو ممكن أن يتركها، لأنه هنا لا يستطيع أن يتحمل هذا المرض، أو أن يقبل هذا ويستمر فى الزواج وهنا يتحمل المرض".

وأوضح: "لما يعرف بقى بعد الزواج، هنا هيقول لكم إنتم خدعتونى وغشتونى ويمكن أن يطلقها ولو فى أولاد؛ خرب البيت وشردت الأولاد، ولذك دائما لابد أن تكون أمور الزواج كلها على نور وبينه لأنها ستعيش معه العمر كله وليس يومين فقط".



أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متصلة مفاداه إنها كانت مخطوبة وتم فسخ خطبتها، وخطيبها السابق يطلب الهدايا التى قدمها لها فترة الخطوبة، فما حكم الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني: "هنا لابد أن نفرق بين أمرين، أولا الهدية القائمة بذاتها أو التى تم التعويض عنها بشئ، والثاني الهدية التى استهلكت، وتم التعويض عنها بشئ بمعنى هجية مقابل هدايا".

وتابع: "الهدايا القائمة بذاتها لابد أن ترد، أما المستهلكة مثل الطعام أو قطعة القماش، فهذه لا ترد، وعلى ذلك فإذا كانت الهدية قائمة بذاتها ولم تستهلك فترد الهدية، والأفضل أن نترفع عن رد الهدايا ونتسامح".