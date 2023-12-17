مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين بمدينة باهيا بلانكا جنوب غرب الأرجنتين

تسببت عاصفة شديدة في الأرجنتين في مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة آخرين في مدينة باهيا بلانكا الساحلية جنوب غرب البلاد، وفقًا لرئيس بلدية باهيا بلانكا والسلطات المحلية.

وصلت سرعة الرياح إلى 140 كيلومترًا (87 ميلًا) في الساعة في المدينة يوم السبت، وتم إجلاء ما لا يقل عن 300 شخص حتى الساعة 3.30 صباحًا بالتوقيت المحلي (1 صباحًا بالتوقيت الشرقي) يوم الأحد، وفقًا للسلطات المحلية.

وقال مجلس المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم السبت إن الوضع الناجم عن العاصفة كان “كارثة”، وأبلغ عن وقوع إصابات متعددة، بعضها “خطير للغاية”.

وأضاف المجلس أن الوضع الأكثر خطورة كان في نادي باهينسي ديل نورتي الرياضي، حيث كان عمال الطوارئ الطبية والدفاع المدني في الموقع.

وفي بيان نُشر على موقع X، تويتر سابقًا، يوم الأحد، أعلن العمدة سوسبيل الحداد لمدة ثلاثة أيام، قائلًا: “أريد أن أؤكد تضامننا مع عائلات وأحباء الأشخاص الثلاثة عشر المتوفين. وعليه فقد أعلنا الحداد في المدينة لمدة 72 ساعة قادمة”.

وذكّر المواطنين بأهمية الحفاظ على سلامتهم من خلال البقاء في المنزل، مضيفًا: “مازلنا في حالة طوارئ، مع خطر الكهرباء وخطر سقوط الأشجار والهياكل”.

وفي تحديث نُشر على موقع X في منتصف النهار تقريبًا بالتوقيت المحلي، قال مجلس المدينة إن لجنة الأزمات اجتمعت للتخطيط للخطوات التالية.

وتلقت فرق الطوارئ بالمدينة 103544 مكالمة بشأن سقوط أشجار وخطوط كهرباء ولافتات، من بين أضرار أخرى، بحسب بيان يوم الأحد.

وقال مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، السبت، إن مجلس الوزراء الوطني يعمل مع السلطات الإقليمية والبلدية لمساعدة الضحايا والاستجابة للأضرار.