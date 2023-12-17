أعلن فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية بأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر قبالة ساحل كامتشاتكا في روسيا.

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب روسيا

وقال فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية بأكاديمية العلوم الروسية: “وقع زلزال بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر وعلى عمق 78 كيلومترا.

وكان مركز الزلزال في منطقة كيب كرونوتسكي، على بعد 184 كيلومترا جنوب قرية أوست كامتشاتسك، منطقة أوست كامتشاتسكي”.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، لم تقع إصابات أو أضرار، ولم يعلن عن أي تهديد بأمواج تسونامي.