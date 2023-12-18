ميرنا نور الدين تتألق برفقة زوجها من الچيم

تألقت الفنانة ميرنا نور الدين، في أحدث ظهور عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت داخل الچيم بصحبة زوجها مدرب اللياقة البدنية، وتفاعل معها جمهورها.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.