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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة لأمين مخازن بمديرية الصحة بأسيوط.. تفاصيل

الدائرة الثانية عشر
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، أمين عهدة مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، بالسجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة، لقيامه باختلاس جهاز غسيل ليزا وقارئ معطلين بمستشفى حميات ديروط.


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .


تعود وقائع القضية رقم 1821لسنة 2022 جنايات مركز ديروط إلى تلقي قسم ثان أسيوط بلاغا من مديرية الشئون الصحية بقيام " وائل . ع . ص " أمين مخزن بالمديرية باستلامه جهاز غسيل ليزا و قارئ معطلين وذلك لتسليمهما إلى شركة الصيانة الخاصة بإصلاحهما ولم يستدل عليهما بموجب إيصال استلام مؤرخ بتاريخ 14/ 8 / 2018 وذلك للاختصاص .

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وأحال المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بصفته موظف عموم أمين عهدة بمديرية الصحة وقام باختلاس الجهاز الطبي والمقدر قيمته بمبلغ 76250 جنيها والمملوك لجهة عمله والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته والمسلم إليه من المدعو " أحمد . م . م " فني تحاليل طبية بمستشفى حميات ديروط وذلك لحفظة بالمخزن عهدته لحين إرساله للشركة الخاصة بصيانته لإصلاح ما به من أعطال إلا انه اختلسه لنفسه حال كونه من الأمناء على الودائع .

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