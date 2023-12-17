مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارة وتوك توك بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في تصادم سيارة وتوك توك بالطريق الدائري بمركز ديروط فى أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة مجهولة الأرقام بتوك توك بالطريق الدائري ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة مجهولة الأرقام بتوك توك ولاذت السيارة بالفرار.

أسفر الحادث عن مصرع "رضا. ع. ع"، 50 عاما، و " كريمة. م. ن"، 53 عاما، وأصيب كل من "عمر. إ. ك"، 28 عاما، و "حمدية. ع. م"، 22 عاما، وجميعهم مقيمون قرية ساو مركز ديروط.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى ديروط، وتواصل قوات الشرطة البحث عن السيارة المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.