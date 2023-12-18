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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تستعرض عضلاتها من داخل الجيم.. شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت مي عمر وهي تستعرض لياقتها البدنية في الجيم مرتدية ملابس رياضيه، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.


 

وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير مسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.

وعن مسلسل المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد مشيرة أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.

الفنانة مى عمر تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم عمرو سعد فيلم الأفوكاتو فيلم الغربان محمد سامى

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