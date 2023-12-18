التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

المباراة ستجمع بين الفريقين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في الثامنة مساء يوم الاثنين.

توقع التشكيل الأساسي للأهلي في المباراة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، وعلي معلول.

الوسط: أحمد كوكا، مروان عطية، وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

يغيب عن الأهلي في هذه المباراة أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بسبب تعرضه للطرد في مباراة اتحاد جدة السعودي.