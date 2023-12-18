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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

صدى البلد

تحدث محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن أخر التطورات في حالة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بعد إصابته بنزيف في المخ والدخول في غيبوبة طويلة.

وأكد الغزاوي خلال تصريحات تلفزيونية أن الحالة الصحية للعامري فاروق لم تشهد تغييرًا كبيرًا والدعاء مطلوب لعودته إلى مجلس إدارة النادي في ظل الفراغ الحالي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل بذلك لمواجهة فلومينينسي، الذي يشارك في هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

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