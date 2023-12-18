قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيا من الضفة بينهم 3 نساء

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، 35 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان، وفتاة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر بلغت إلى أكثر من (4575)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من الفلسطينيين، بهدف التحقيق معهم ميدانيًا، ثم تفرج عنهم لاحقًا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم لاحقا.