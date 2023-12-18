اصطفاف المعدات بميناء دمياط لمواجهة تقلبات الطقس

شاركت هيئة ميناء دمياط فى اصطفاف المعدات الذى نظمته محافظة دمياط للوقوف علي مدى استعداد المحافظة وجاهزية وكفاءة معداتها لمواجهه الكوارث والأزمات وأحوال الطقس السيئ للتعامل مع الامطار أثناء فصل الشتاء .



جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقيادات التنفيذيه بالمحافظة .



ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أنه طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، يضع الميناء كافة إمكانياته ومعداته لخدمة المجتمع المحيط بالشراكة والتنسيق الدائم والمستمر مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى جانب قيادات جميع الشركات العاملة بميناء دمياط .

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