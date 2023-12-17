محافظ دمياط تشهد اصطفاف المعدات الفنية والهندسية لمجابهة الأزمات والطوارئ

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، اصطفاف المعدات الفنية والهندسية التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن كما ضم الاصطفاف معدات الجهات الخدمية " شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الإدارة المركزية للرى وقطاع الكهرباء والحماية المدنية والاسعاف" وأيضًا معدات هيئة ميناء دمياط و جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وتم مراجعة كافة الامكانيات والمعدات من قبل اللجنة المشكلة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتى تضم أعضاء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و الكلية الفنية العسكرية و الرقابة الإدارية وذلك لمجابهة الأزمات والطوارئ.

وخلال الاصطفاف ، قام ممثلو الجهات باستعراض كافة الامكانات الخاصة بكل جهة وخطة تمركز المعدات للتعامل مع الأزمات ، وكذا حصر كافة الاحتياجات لتحقيق التعامل الأمثل مع أى تداعيات محتملة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الاصطفاف يهدف إلى متابعة جاهزية المعدات واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكافة المحافظات باستعداد التام لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية للمعدات واستعادة كفاءتها لافتة الى ان تلك الجهود تأتى فى إطار إستراتيجية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أية أزمات وطوارئ وايضا التعامل مع موجات الطقس السىء ورفع تراكمات مياه الأمطار.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة ورفع كفاءة المعدات بشكل دورى والتأكد من جاهزيتها ، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك المعدات، موجهة أيضًا بوضع خطة محددة لمجابهة الأزمات وآلية التعامل مع أى تداعيات محتملة .

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