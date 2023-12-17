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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ،  وذلك فى إطار الاشتراطات والدراسات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي للمدينة.

وأكدت " المحافظ " أن تلك الجهود تأتى فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع مخطط يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمناطق السكنية والخدمية وطبيعة الشوارع بالمدينة، وفى إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

وأضافت " محافظ دمياط " أن المخططات التفصيلية لدعم الجهود المبذولة لمنع البناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بما يتواكب مع الرؤى المستقبلية الحفاظ على الشكل الحضارى للمدن .

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دمياط الاستراتيجي اشتراطات البناء العشوائي الهندسية للقوات المسلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التعاون المشترك الهيئة العامة للتخطيط العمراني الهيئة العامة

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