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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ20 عزبة بمراكز دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٠ عزبة تابعين لمراكز " دمياط وفارسكور و كفر البطيخ " ، وذلك فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  ووفقًا لما جاء بأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.

حيث أشارت " محافظ دمياط " إلى أنه تم إعتماد عدد ٤ عزب بمركز دمياط و١٥ عزبة بمركز فارسكور وعزبة بمركز كفر البطيخ، ليصل اجمالى العزب التى تم اعتمادها منذ بدء تلك الجهود ٥٩٠ عزبة على مستوى المحافظه.

وأضافت " المحافظ "إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الاحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع.

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