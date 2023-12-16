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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة| تفاصيل

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة  .. بينما غادر عدد 13 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة  .
 

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17741 طن تشمل : 1430 طن علف بنجر و 817 طن اسمنت معبأ و 8126 طن يوريا و 1879 طن ملح معبأ و4889 طن جبس معبأ و600 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50033 طن تشمل : 12427 طن خردة و 889 طن مولاس و 2311 طن زيت طعام و11580 طن قمح و 1046 طن حمص و 12656 طن حديد و 9124 طن ذرة.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 69 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2534 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137340 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 327722 طنًا.


كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1309 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ،  و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، و عدد 4 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 798 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1309 أطنان ) من القمح متجهه إلى امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة.

دمياط الإعلامي الحبوب والغلال البضائع العامة السفن الحبوب الترانزيت الاسكندرية

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