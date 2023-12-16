ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة| تفاصيل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17741 طن تشمل : 1430 طن علف بنجر و 817 طن اسمنت معبأ و 8126 طن يوريا و 1879 طن ملح معبأ و4889 طن جبس معبأ و600 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50033 طن تشمل : 12427 طن خردة و 889 طن مولاس و 2311 طن زيت طعام و11580 طن قمح و 1046 طن حمص و 12656 طن حديد و 9124 طن ذرة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 69 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2534 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137340 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 327722 طنًا.



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1309 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، و عدد 4 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 798 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1309 أطنان ) من القمح متجهه إلى امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة.