مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حداداً على أمير الكويت

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ تنكيس أعلام المجلس من أعلى مقر المجلس ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حداداً على أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم.

كما نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم السبت - حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وذلك عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل الي جوار ربه اليوم.

وتقدم المستشار "عبدالرازق" باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده و للامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.