استجابت لها مدمرة أمريكية.. استهداف سفينة سوان أتلانتيك بمقذوفات أطلقها الحوثيون

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الاثنين، بأنه تم استهداف السفينة سوان أتلانتيك بمقذوفات أطلقت من مناطق في اليمن يسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وأضاف المسؤولون، أن المدمرة "يو إس إس كارني" استجابت لنداء الاستغاثة الذي أرسلته السفينة سوان أتلانتيك.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وقال موقع "سيمفور" نقلا عن مسؤولين: "يناقش البنتاجون إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن"، وبحسب الموقع، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بقلق متزايد من أن "الحوثيين ورعاتهم في طهران يحاولون تعطيل التجارة البحرية العالمية".