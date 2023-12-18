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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجربة محاكاة للتعامل مع تداعيات وقوع أزمة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابعت محافظة الدقهلية من خلال غرفة عمليات مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بالمحافظة، تداعيات حدوث انهيار لمبني ديوان مركز ومدينة المنصورة والواقع نهاية شارع عبدالسلام عارف .

حيث قامت الفرق المختلفة من مديريات الخدمات وقطاعات المرافق بفصل كافة خدمات الكهرباء والغاز والمياه عن المبني وفرض كردون أمني حول المبني ، وتم تسخير كافة الإمكانيات والمعدات بالوحدات المحلية لمركز المنصوره وحي غرب المنصوره وحي شرق المنصورة وكافة القطاعات للسيطرة على تداعيات الأزمة ، حيث تم خروج سيارات الاسعاف والحماية المدنية والنجدة إلى موقع الحدث .

وتم إعداد حصر مبدئي بعدد الوفيات والاصابات واسفرت النتائج الأولية عن وقوع عدد ( 10 ) حالات وفاه وعدد ( 30 ) حالة إصابة وجاري البحث عن حالات وفاة وإصابة اخري تحت الأنقاض.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة وهيئة الإسعاف بسرعة نقل المصابين وحالات الوفاة الي المستشفيات لإنهاء اجراءات الدفن للمتوفين وتسليمهم لذويهم ، وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمصابين .

كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويضات مالية وقدرها ( 50000 ) جنيه لأسرة كل حالة وفاة ، وصرف تعويضات مالية وقدرها ( 5000 ) جنيه لكل حالة إصابة.

 وتتواصل جهود كافة الاجهزة بالمحافظة للسيطرة على الموقف ، حيث استمرت ادارة المرور بالتعاون مع الوحدات المحلية المتأثرة لتيسير حركة السيارات وافساح الطرق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات والانقاذ لسرعة وصولها الي موقع الحادث والتعامل معه.

هذا وتناشد محافظة الدقهلية جموع  المواطنين عدم التواجد أو التزاحم بموقع الحادث وذلك لتيسير العمل لفرق الانقاذ وحفاظاً علي ارواحكم ، ونتابع معكم كافة ما تم اتخاذه من اجراءات من قبل جميع الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بنطاق المحافظة للتعامل مع الحدث .

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الحماية المدنية تقديم الرعاية الصحية حى غرب المنصورة زارة التضامن الاجتماعي كافة القطاعات مدينة المنصورة وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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