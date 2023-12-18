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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال بمشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة شرق النيل

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر الثقافة بشرق النيل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وتذليل كافة المعوقات للإسراع بدخول القصر الخدمة.

 

وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع  وزارة الثقافة، حيث رافق المحافظ كل من : الدكتور أحمد خليفة مدير عام الثقافة، المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، ومسؤولى الشركة المنفذة للأعمال وبعض التنفيذيين ومسؤولى قصر الثقافة.


ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي بأقسام ومكونات المشروع ، واستمع لعرض موجز عن تفاصيل الأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشمل تشطيبات مكونات  المسرح الرئيسي، واستكمال أعمال منظومة الإطفاء والحرائق، ورفع كفاءة قاعات الأنشطة، والمبنى الإداري، و أعمال الواجهات الخارجية واللاند سكيب.

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وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود وتذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لسرعة  الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالقصر، والذي يمثل إضافة قوية في الجانب الثقافي والتوعوى، لاسيما أنه يخدم شريحة كبيرة من سكان مدينة بني سويف الجديدة، في ظل التوسع العمراني والامتداد الجغرافي للمدينة، ومع أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية ، فضلاً عن الاستفادة من أصل من أصول الدولة باعتباره صرحا ومنارة ثقافية واستثماره بشكل يخدم الحركة الثقافية والفنية من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وتكوين الشخصية المصرية، ورفع مستوى الثقافة للمواطن المصري تجاه أنواع ومصادر الثقافة المختلفة.

كما وجه المحافظ مسؤولى الثقافة بالتنسيق مع الحماية المدنية ، بشأن بعض المخلفات الناتجة عن أعمال الإحلال والتطوير خاصة بعض مخلفات الأخشاب القابلة للاشتعال ، لاتخاذ اللازم من الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة العمال والأطقم الفنية وتوافر  اشتراطات الأمن والسلامة بموقع الأعمال الجاري تنفيذها  بالمشروع

 

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التوسع العمراني الدكتور محمد هاني غنيم الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحركة الثقافية والفنية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوادى المتصدع الموقف التنفيذ تعاون تطوير ورفع كفاءة بنى سويف الجديدة بني سويف ت رئيس جهاز مدينة مشروع تطوير ورفع كفاءة

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