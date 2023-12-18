عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس تجارية الجيزة: السيسى الأقدر على قيادة البلاد فى ظل التحديات المحلية والإقليمية

صدى البلد

تقدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجمهورية مصر العربية في الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد مؤخرًا.

وقال الشاهد: "يطيب لي أن أهدي لفخامة الرئيس السيسي أسمى وأخلص التهاني المقرونة بأصدق الأماني الطيبة بمناسبة فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الالتفاف حول قيادته الرشيدة خلال العرس الانتخابي الديمقراطي الذي شهدته البلاد بشفافية ونزاهة.

وأعرب الشاهد فى بيان له اليوم، عن ثقته الكاملة في القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة وقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية تأسيسا للجمهورية الجديدة التي يتطلع لها كل أبناء الشعب المصري.

وأكد الشاهد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة سفينة الوطن في ظل الظروف والتحديات المحلية والإقليمية التي لم نشهد لها مثيلًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يدرك جيدًا أن البلاد في أمس الحاجة لقيادة ملهمة وقادرة على تخطي الظروف الراهنة واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي أطلقها الرئيس قبل عشر سنوات.

وتابع الشاهد، أن السنوات الماضية شهدت إطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ بعمليات شاملة للإصلاح النقدي وأعقبها برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي استهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها.

وأضاف أسامة الشاهد، ننتظر من سيادته استكمال مسيرة الإصلاحات واتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القطاعات الصناعية وتنفيذ برامج تعميق التصنيع الوطني.

اتحاد الصناعات المصرية أسامة الشاهد الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

ترشيحاتنا

لحظة فارقة.. زعيم الأغلبية مهنئا السيسي: المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن

بسبب هجمات الحوثيين.. إجراء عاجل من شركات التأمين البحري في لندن

القاهرة الإخبارية: كلمة للرئيس السيسي عقب فوزه بفترة رئاسية ثالثة

إعلان موعد أداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية

الشعب قال كلمته|أبو العينين يحتفل وسط أهالي الجيزة بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة البحرين في القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ