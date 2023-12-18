أمين مساعد "صناعة مستقبل وطن": السيسي رجل المهام الصعبة ويتمتع بشعبية جارفة

قال الدكتور بلال بدوى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الفترة الحالية تتطلب وجود زعيم وقائد مصرى مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس وعى الشعب المصرى وحرصه على استكمال بناء الجمهورية الجديدة".

وهنأ أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى على فوزه الرئيس فى الانتخابات والشعب على عبور بوابة جديدة من الاستحقاقات الدستورية فى وقت حرج، فى ظل ظروف تمر بها المنطقة بالكامل، استطاع الشعب المصرى أن يثبت للجميع أنه على قدر كبير من الوعى.

وأكد بلال بدوى، أن الرئيس يراهن دائما على الشعب المصرى، واليوم الشعب أثبت للعالم تمسكه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الرجل المناسب فى التوقيت المناسب، متابعا:" نعلم ان المهمة صعبة وثقيلة، ولكن الرئيس السيسى عودنا أنه رجل المهام الصعبة، جميع الملفات التى فتحها الرئيس على مدار السنوات الأخيرة ظلت لعصور طيولة، الصعيد والريف عانى من التهميش جاء الرئيس السيسى أعلنها صراحة رفع التهميش عن الصعيد والريف المصرى، ملف العشوائيات كان من الملفات الشائكة ايضا، الى مصر بلا عشوائيات خطرة، وقريبا بلا عشوائيات نهائى، كل ذلك يؤكد أننا امام قيادة حقيقية لا تتعامل بمبدأ المسكنات".

وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يتمتع بشعبية جارفة، وهذا ما أكدته الصناديق، إضافة إلى الظروف الراهنة و تعامل الرئيس مع الأمور بحكمة وحسم فى الحفاظ على السيادة المصرية، وحرصه على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، كل هذه الملفات أضافت لشعبية الرئيس السيسى، وخرج المصريون أعلنوها صراحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر لفترة جديدة لأنه الأنسب والأجدر.