حزب التجمع يهنئ السيسى : مشهد تاريخي كشف إرادة المصريين

تقدم سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بإسمه و باسم قيادات و أعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس السيسى رئيسًا للبلاد ، من خلال المشهد التاريخي الذي كشف للعالم كله قوة إرادة المصريين، و أكد أن وحدة الشعب والقيادة عصية على الاختراق ، و أن مخططات استهداف مصر غير قابلة للتنفيذ ، مهما بلغت قدرة من ورائها.

وأضاف عبد العال فى بيان صحفى :وحزب التجمع إذ يجدد العهد لكم ، فإنه يؤكد ثقته في قيادتكم الحكيمة للبلاد ، للحفاظ على الدولة الوطنية وهيبتها الاقليمية وثقلها الدولى، و الانطلاق بها نحو الأفضل .

واختتم:مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، و ندعو الله أن يحفظكم و يسدد خطاكم .



مع خالص التقدير و الاحترام.