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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تهنئ "السيسي" بفوزه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والإنجازات

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

هنأت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة مؤكدة في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن ما شهدته مصر طوال الـ 10 سنوات من إنجازات ومشروعات قومية لم يتحقق قبل ذلك ،والفوز بفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات.

وقالت" نبيه" أن الشعب المصري خرج بالملايين واحتشد أمام صناديق الاقتراع للتصويت إنحيازاً للأمن والإستقرار ولإستكمال الإنجازات ، وان الشعب يدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر وتحتاج إلي قائد وزعيم وطني قادر علي التعامل مع مثل هذه التحديات وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي ، موضحة أن مصر شهدت طفرة تنموية في كافة المجالات من مدن جديدة عمرانية جديدة لإستيعاب الزيادة السكانية، وشبكة طرق بمواصفات عالمية.


وأشارت " نبيه" أن مصر في عهد الرئيس السيسي ، دولة قوية لها استقلالية في القرار وثقلها الإقليمي والدولي ،وأصبحت سياستها الخارجية منفتحة على الجميع  مشيدة بموقف مصر  الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري.


وأكدت " نبيه" أن ملف الحماية الاجتماعية كأحد الملفات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من أجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل كبرنامج "تكافل وكرامة" وتابعت قائلة : والمبادرة الأعظم مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف والقري والصعيد ،ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها.

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