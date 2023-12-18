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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد أول وزير التموين يهنئ السيسى بالرئاسة

السيسى
السيسى

هنأ  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية  للسلع الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وصرح  الدكتور إبراهيم عشماوى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسى  بكافة المجالات المختلفة بشكل عام  وأيضا في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الامداد.

لافتا الى ان اختيار جموع الشعب المصري جاء انعكاسًا لإنجازات الرئيس  السيسي على مدار الفترة الماضية  واستكمالا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى إن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بقيادة وطنية مخلصة استطاعت النهوض بالبلاد  في فترة وجيزة  .

التموين الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الانجازات

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