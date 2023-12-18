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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بمطروح يهنئ السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية

افراح مطروح
افراح مطروح

هنأ النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ،  الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية، لفترة ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.
 

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وقال: "يسعدنى كما يسعد أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح أن أرسل  بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة فوزكم فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى جاءت نتيجتها تجسيداً واضحاً لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى بكم، والتفافه حول قيادتكم الرشيدة، لتواصلوا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية لسنوات أربع أخرى قادمة".

وأضاف: النتيجة ما كانت  إلا تعبيراً عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة جموع الشعب المصرى فى أنكم الأحق بقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة، التى تتطلب رئيساً يحمل صفات الزعيم، ويمتلك مقومات القائد، ويمتلئ بحكمة الخبير، وهى الأمور التى لمسناها جميعاً فى فترة ولايتكم الأولى وأنتم تقودون البلاد .

 

وتابع: نعاهدكم  أن نظل دوماً خلفكم، كحماة الوطن من بوابتها الغربية التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر قدماً إلى الأمام، لتتبوء المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله، وفقكم لله وأعانكم على قيادة مصر فى ولايتكم الثانية، ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

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