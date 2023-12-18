وزير الأمن القومي للاحتلال: يجب إعدام أسير من نخبة حماس كل يوم

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الإثنين، إنه يجب إعدام أسير واحد من نخبة حماس كل يوم لا يعود فيه المختطفون إلي إسرائيل.

وأضاف بن جفير، “علينا أن نتوقف عن الحديث بلغة إبرام الصفقات وأن نتحدث فقط بلغة حسم المعارك”.

وأمس، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن مقترح تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل يشمل وقف إطلاق نار إنسانيا مؤقتا.

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن “حماس لا تزال تريد وقفا أطول للنار وليس هدنة إنسانية مؤقتة”.

وفي وقت سابق، قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الاحتلال حتى يتوقف العدوان على شعبنا.