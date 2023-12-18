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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القصف الإسرائيلي.. استشهاد 151 مواطنا فلسطينيا في غزة اليوم

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن هناك 151 شهيدا و313 جريحا وقعوا بسبب المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية في قطاع غزة  وخصوصا في جباليا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه تم استشهاد 19453 فلسطينيا وإصابة 52286 منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة  أطباء بلا حدود، أن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.

وأضافت  أطباء بلا حدود:"خسائر فادحة في الأرواح في غزة جراء نقص الوقود في المستشفيات التي يعيش النازحون في ممراتها".

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