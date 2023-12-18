وزير المالية مهنئًا السيسي: أديتم أمانة الوطن بإخلاص.. فكنتم محل ثقة الشعب

تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عبر انتخابات حرة نزيهة.

احتشد فيها المصريون بمختلف شرائحهم، مُعبرين عن إرادتهم بمنتهى الرقي الحضاري، ومدافعين عن حلمهم الكبير فى استكمال الجمهورية الجديدة، على النحو الذى تستمر معه مسيرة التنمية غير المسبوقة، لإرساء دعائم حياة كريمة فى شتى أنحاء البلاد، قائلاً: «مبروك لمصر.. شعب اختار الوطن.. ورئيس أدى الأمانة بإخلاص.. فكان محل ثقة الشعب».



أضاف الوزير، أن المصريين بهذه الصورة المشرفة، التى بدت واضحةً خلال هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري، أثبتوا للعالم كله، وعيًا راشدًا، وإدراكًا عميقًا بحجم التحديات، وحجم ما تحقق من إنجازات فى زمن قياسي، واختاروا طريق البناء والتنمية والعمران؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها واستقرارها، والحفاظ على مكتسباتها، وصون أمنها القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.

