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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة: التعاون مع الجهات التنفيذية بالدولة ساهم في خروج الاستحقاق الانتخابي بصورة مشرفة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم ، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية 2024 من جانب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتى أعلن فيها فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الهيئة وعدد من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين.

 

وتوجه اللواء هشام آمنة بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزية وانتظام جميع لجان الاقتراع على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمحافظات على مدار الساعة.

 

كما تقدم وزير التنمية المحلية بالشكر للسادة المحافظين وقيادات الوزارة والعاملين بغرفة العمليات وإدارة الأزمات وشبكة الطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، على الجهد الرائع الذى بذلوه على مدار أيام الإنتخابات الرئاسية مما ساهم فى خروج الاستحقاق الانتخابى بصورة رائعة ومشرفة للدولة المصرية أمام العالم أجمع، مشيداً بالتنظيم والإعداد الجيد من كافة القيادات التنفيذية بالمحافظات والذى ساهم فى التيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة المصرية والسادة قضاة مصر . التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة ساهم فى خروج الاستحقاق الانتخابى بصورة رائعة ومشرفة

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