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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تستعرض إنجازات الرئيس السيسي.. نجاح كبير لأغنية الفنان لؤي "طريق طويل"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حققت  أغنية "طريق طويل"  التي طرحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، غناء الفنان لؤى، نجاحا كبيرا.

 الأغنية تستعرض خلالها ما أصاب مصر خلال السنوات الماضية، منذ ثورة 30 يونيو، وتسليط الضوء على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، سواء فى ملف الإرهاب أو التنمية الشاملة.

وتقول كلمات الأغنية :

 

طريق طويل مليان مخاطر واتولدنا علشان نخاطر

 

اتولدنا دروع بتحمي سد حاجز للمخاطر

 

طريق طويل مليان مخاطر واتولدنا علشان نخاطر

 

اتولدنا دروع بتحمي سد حاجز للمخاطر

 

بينا ناس بتحبهم وقلوب مربوطة بينا بس عشق تراب بلدنا لأجل عين أهلى وبلادى

 

طريق طويل مليان تحدى ووسط النار نعدى صعب كلمة مخدنهاش ومستحيل مجتش عندى

 

طريق طويل، وقال الرئيس السيسى في أخر الفيديو هفضل اشتغل اشتغل وربنا اللى هيوفقنى

 

أغنية "طريق طويل" تناولت عددا من المشاهد من مختلف المناسبات والفعاليات والمؤتمرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، منها مؤتمر "حكاية وطن"، والأغنية من كلمات سامح فرج، ألحان محمد شحاتة، توزيع محمود صبري، إخراج إبرام عبد المسيح.

 

 

طريق طويل لؤي

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