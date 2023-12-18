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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفضح الازدواجية الغربية بعد مقتل الأسري الإسرائيليين بنيران صديقة

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب لا يدين أساليب إسرائيل العنيفة في التعامل مع الوضع في قطاع غزة، لكنه انتقد روسيا بعد الهجمات في بيسلان عام 2004 وأزمة رهائن مسرح موسكو عام 2002.

وأضاف لافروف في تصريحات إعلامية: "عندما تم أخذ رهائن في المدرسة في بيسلان وعندما تم أخذ رهائن داخل مسرح في شارع دوبروفكا أثناء عرض نورد أوست الموسيقي، وعندما كانت خدماتنا الخاصة، بفضل العمليات الخاصة، تستعد لإجراءات تحرير الرهائن، أتذكر كيف كان صوت الجميع مرتفعًا".

وتابع: "كانت وسائل الإعلام الغربية تحذر بصوت عالٍ من استخدام القوة في العملية، لأن الرهائن، على حد قولهم، سوف يعانون". 

وأردف: "ثم أعقب ذلك رثاء وإدانات عالية، مات بعض الرهائن خلال عمليات تحريرهم، لكنني لا أرى شيئا من هذا القبيل في موقف الغرب الآن تجاه إسرائيل".

وقُتل أكثر من 19 ألف شخص خلال العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة وبسبب تصاعد الاشتباكات في الضفة الغربية في هذه المناطق الفلسطينية. 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 70% من ضحايا الهجمات الإسرائيلية كانوا من النساء والأطفال، وكان من بين القتلى 130 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

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