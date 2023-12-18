عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أردوغان بشأن استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا مستعدة لإعادة تنشيط منصة إسطنبول مرة أخرى إذا أرادت روسيا وأوكرانيا استكمال مفاوضات السلام المتوقفة.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: “نلفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالجهود المبذولة لحل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيا”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "نحن على استعداد لإعادة تنشيط مفاوضات اسطنبول نصف المكتملة إذا كان هناك طلب من الأطراف".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن المسئولين الغربيين واثقون من أن مفاوضات السلام هي السبيل الوحيد لحل الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "العديد من المسئولين في أمريكا وأوروبا، بما في ذلك المؤيدين الأقوياء لأوكرانيا، يعتقدون أن التسوية التفاوضية هي النتيجة النهائية المحتملة الوحيدة".

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

روسيا تتجه لاستخدام السلاح التقليدي لتضييق الخناق على أوروبا.. ماذا تفعل؟

ولفتت إلي أن “زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تؤكد مخاوفه من أن الدعم الأمريكي سوف يجف تدريجيا”.

تركيا إسطنبول روسيا أوكرانيا أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

بعد طلاقهما.. إنجي علاء تكشف مصير مسلسلها مع يوسف الشريف

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو

وزير الدفاع الأمريكي: سنشكل قوة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

أمريكا تستعد لإعلان الحرب على الحوثيين

انتهاء التصويت في الانتخابات المحلية العراقية

وزير الدفاع الأمريكي: هجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب وقفها

وزير الأمن القومي للاحتلال: يجب إعدام أسير من نخبة حماس كل يوم

ترشيحاتنا

الأهلي في المونديال| ماذا قال كولر قبل لحظات من مواجهة فلومينينسي

النيابة الإدارية مهنئة الرئيس السيسي: تعبير عن إرادة الشعب الحرة

الولايات المتحدة الأمريكية لـ الرئيس السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة : ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر

وصول 74 ألف تابلت لتعليم القاهرة استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتـل قائدين من قواته في غزة

بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن الاشتباكات الحدودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ