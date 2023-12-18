بيان عاجل من أردوغان بشأن استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا مستعدة لإعادة تنشيط منصة إسطنبول مرة أخرى إذا أرادت روسيا وأوكرانيا استكمال مفاوضات السلام المتوقفة.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: “نلفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالجهود المبذولة لحل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيا”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "نحن على استعداد لإعادة تنشيط مفاوضات اسطنبول نصف المكتملة إذا كان هناك طلب من الأطراف".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن المسئولين الغربيين واثقون من أن مفاوضات السلام هي السبيل الوحيد لحل الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "العديد من المسئولين في أمريكا وأوروبا، بما في ذلك المؤيدين الأقوياء لأوكرانيا، يعتقدون أن التسوية التفاوضية هي النتيجة النهائية المحتملة الوحيدة".

ولفتت إلي أن “زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن تؤكد مخاوفه من أن الدعم الأمريكي سوف يجف تدريجيا”.