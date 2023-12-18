الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، إن “المجلس اعتمد اليوم الحزمة الثانية عشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية”.

وفرض الاتحاد الأوروبي، حظرا جديدا على استيراد غاز البترول المسال ضمن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأوضحت الوكالة أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، تشمل منع واردات الماس الروسي في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي العقوبات الأوروبية ضد روسيا، بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، 2022 ودأب القادة الغربيين طوال الشهور الماضية، على توقيع عقوبات ضد موسكو.