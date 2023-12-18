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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع بين فنزويلا وغيانا

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ترحب باجتماع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس غيانا محمد عرفان علي.

وأضافت زخاروفا في بيان لها اليوم الاثنين، أن روسيا ترحب باجتماع رئيسي فنزويلا نيكولاس مادورو وجويانا محمد عرفان علي في كينجستاون (سانت فنسنت وجزر جرينادين)، والذي تبادلا خلاله وجهات النظر حول قضية إيسيكويبو".

وتابعت: "من المهم بشكل أساسي أن يظهر رؤساء الدول استعدادهم لضبط النفس وبناء الثقة، وأن يشيروا بوضوح إلى رغبتهم في البحث عن طرق تفاوضية ومقبولة للطرفين لتسوية الخلافات وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي واتفاق جنيف بتاريخ 17 فبراير 1966".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو مقتنعة بأن إبقاء أمريكا اللاتينية منطقة سلام وخالية من أي نوع من الصراع هو في مصلحة جميع دول المنطقة والعالم ككل.

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