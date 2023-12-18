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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استكمالا للإنجازات.. أحمد عز يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

أحمد عز
أحمد عز

حرص النجم أحمد عز على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية اليوم .

وقال أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد :" أهنئ الرئيس السيسي على الفوز وعلى وعي الشعب المصري الكبير في اختياره واستكمال ما بدأه من انجازات خلال السنزات الماضية".

الانتخابات الرئاسية 2024

وهنأت الفنانة نشوى مصطفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للرئيس السيسي وعلقت عليها: "شعب واعي عظيم اختار اللي يكمل المسيرة الف مبروك سيادة الرئيس الله يعينك ويقويك".

جاء ذلك اليوم بعد ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

الانتخابات الرئاسية 2024 عبد الفتاح السيسي احمد عز

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