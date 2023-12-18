كان طفلا.. مورينيو يفجر مفاجأة عن رحيل دي بروين عن تشيلسي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي والسابق لتشيلسي الانجليزي، أسباب رحيل البلجيكي كيفين دي بروين، عن صفوف الفريق اللندني، وانضمامه لصفوف فولفسبورج، في صيف 2014، قبل الانتقال في الموسم التالي لمانشستر سيتي، عندما كان مدربًا للبلوز.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها الصحفي "فابريزيو رومانو": "ذهبنا إلى آسيا استعدادًا للموسم الجديد، وتحديدًا إلى إندونيسيا وتايلاند، وكان من المقرر أن يذهب كيفين على سبيل الإعارة إلى فريق ألماني".

وأضاف: "قلت للنادي لا، لا أريده أن يخرج على سبيل الإعارة، أريده معي، لقد بقي معي، وبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز باللعب في التشكيل الأساسي، وبعد ذلك، لعبنا كأس السوبر الأوروبي في براج ضد بايرن ميونخ، ولم يلعب تلك المباراة، وفي اليوم التالي أبدى رغبته في المغادرة".

وواصل: "لعبنا المباراة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وتعادلنا سلبيًا، لقد كان على مقاعد البدلاء ولعب بعض الدقائق، لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة له، لذلك أراد الرحيل، عندما تكون في تشيلسي وتريد الرحيل، اذهب وسيأتي شخص آخر، لقد كانوا مجرد أطفال لا يستطيعون الانتظار، وتشير حياتهم المهنية إلى أنهم كانوا على حق، لكن الأمر لم يكن بيدي، ربما سيقول أشخاص آخرون إنني طردتهم، لكن ليس هم".