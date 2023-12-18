أمين عام حماة الوطن: وعي الشعب المصري ظهر في اختيار الرئيس السيسي..فيديو

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، إن وعي الشعب المصري ظهر في اختيار الرئيس السيسي.

وأضاف اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، "الشعب المصري في قمة السعادة بنتيجة الانتخابات الرئاسية".

وتابع "لم يكن أحد يتوقع نزول المصريين للانتخابات بهذا الحشد الكبير"، موضحا: "المواطن المصري لديه وعي كبير، ونزل للانتخابات لاختيار رئيسه الذي يستحق".

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، "الانتخابات الرئاسية 2024 استحقاق ليه له مثيل من قبل".