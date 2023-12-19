عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 : تجديد منزلك

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الحياة العاطفية ستكون قوية اليوم، ستأتي فرص متعددة لإظهار همة العمل في مكان العمل، ماليا أنت جيد بينما صحتك أيضا ستكون مشكلة.

توقعات برج القوس في الحب 

أبعد الغرور عن الحياة العاطفية واستمتع بالمودة لتستقبل الحب مرة أخرى، التعامل مع جميع المشاكل في العلاقة بموقف ناضج، في حين أنه من المهم إعطاء مساحة شخصية لشريكك، لا تفرض رأيك وقم أيضًا بتقييم الاقتراحات بملاحظة سعيدة. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أن السعال والعطس والمشكلات المتعلقة بالهضم والصداع ستكون شائعة، يمكنك أيضًا التأكد من أن هذه لن تؤثر على جدولك اليومي. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

 يمكنك التعبير عن اقتراحاتك دون تخوف وهذا سيدعو لمزيد من الفرص، اليوم ليس الوقت المناسب لبدء صفقة جديدة أو شراكة تجارية، إذا كنت بالفعل في شراكة، فقد تظهر بعض الشقوق في العلاقة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 يمكنك التفكير في شراء المجوهرات أو حتى تجديد المنزل، لكن لا تستثمر في العقارات أو تتجنب شراء سيارة جديدة لأن الوضع المالي لا يسمح بذلك، في حين أن رجال الأعمال سوف يحصلون على أموال من مصادر مختلفة بما في ذلك المواقع الأجنبية، فسوف تقوم أيضًا بتسوية نزاع قانوني حول الممتلكات.

برج القوس برج القوس حظك اليوم برج القوس وحظك اليوم برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء برج القوس وحظك اليوم صحيا توقعات برج القوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

موضوعات متعلقة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : توسيع تجارتك

برج الدلو  .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : هدايا مفاجأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : تغيير وظيفي

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : لا تقترض

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : إجازة رومانسية

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 :  مصدر قلق

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : زيادة الثروة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : ازدهار كبير

ترشيحاتنا

اخبار مصر|السيسي يفوز بولاية ثالثة.. تعثر إثيوبيا اقتصاديا يهدد توربينات سد النهضة

ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي

عمرو الدرديري: الأهلي يخسر بالتخصص أمام الفرق البرازيلية

من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح

أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري

المهندس المعماري عمرو عصام: دراسة المواصلات بشكل عميق تعطينا تصورا لتطور المدينة على مر العصور| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

أمين الرافعي .. أسس جريدة الأخبار .. وحضر جنازته جموع الشعب ما قصته؟

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ