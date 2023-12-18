18 صورة من احتفال حملة الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024

شاركت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لقطات من المظاهر الاحتفالية للحملة، بمقرها بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس بفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية 2024 - 2030

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.