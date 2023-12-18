الاتحاد الأوروبي يكشف عن 3 أزمات تعكر صفو الشرق الأوسط

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، والعنف المتزايد من جانب المستوطنين في الضفة الغربية، وتعطيل الممرات الملاحية في البحر الأحمر، كلها أمور تشكل مخاطر متزايدة في المنطقة وقد تتفاقم أكثر.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك حاجة لهدنة إنسانية في قطاع غزة واستئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين لدي حركة حماس.

وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، إن هيئات الأمم المتحدة قد توقف نشاطها في قطاع غزة بسبب انعدام الأمن.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتوقع انقسام الدول الأوروبية خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.