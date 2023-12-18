التهاني تتوالي من جميع العالم.. قادة وزعماء الكوكب يحتفلون بفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية وولاية جديدة في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية.

ومنذ إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، توالت التهاني من جميع قادة وزعماء العالم.

الكويت

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون اليوم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمة الكويتي، فقد أعرب "السعدون عن تمنياته بالتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية الشقيقة وبتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري الشقيق".

الرئيس الهندي

وجه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024 والتي أعلنت نتائجها فى وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال مودى - فى تدوينة عبر حسابه على منصة " إكس" ونقلتها عنه سفارة الهند بالقاهرة- "نتطلع إلى العمل معكم من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر".

الرئيس الروسي

قال قصر الكرملين، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة المصرية.

وأضاف أن بوتين "أكد استعداده لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتفاعل في الشؤون الدولية".

ولي عهد البحرين

أعرب ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، عن تهانيه بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة.

وقالت وكالة أنباء البحرين "بنا" إن الأمير سلمان بعث "برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للرئيس كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء".

وأضافت أن ولي العهد أشاد "بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقاتٍ ثنائيةٍ متميزةٍ.

وأكد ولي العهد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير أواصر العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، راجيًا المولى العلي القدير أن يمتع الرئيس بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبوا إليه من التطور والنماء في ظل قيادة فخامته الحكيمة.

سعد الحريري

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال الحريري إن الولاية الجديدة ستمكن الرئيس السيسي من قيادة مصر رغم عواصف تضرب المنطقة.

سلطان عمان

بعث السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصري الشقيـق لتحقيـق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والنماء.

أمير قطر

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وبعث الشيخ تميم برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

تمنى الشيخ تميم للرئيس السيسي التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

السفارة الأمريكية في القاهرة

ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن أمريكا تتطلع للعمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بولاية جديدة، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.

قالت السفارة :"تتطلع الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس السيسي، وممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية".

ملك البحرين

هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأعرب الملك، في البرقية عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء".

وأضافت أن الملك "أشاد في هذه المناسبة بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والارتقاء بها الى آفاق أرحب وأشمل، بما يلبي ويحقق مصالح البلدين المشتركة، راجيا جلالته المولى العلي القدير أن يمتع فخامته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبو إليه من التطور والنماء في ظل قيادة فخامته الحكيمة".

نائب رئيس الإمارات

أعرب نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الاثنين، عن تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة.

وقال الشيخ بن راشد في تغريدة له: "أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين".

الرئيس الفلسطيني

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الاثنين، عن تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2024 الرئاسية.

وقال الرئيس أبو مازن في بيان له إن "نيل الرئيس المصري ثقة المصريين يمثل استكمالا لمسيرته البناءة ومواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات المهمة وحفاظا على مكتسبات مصر".

وأضاف: "نجدد الشكر والتقدير للرئيس المصري على دعمه والشعب المصري في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والجهود الحثيثة لوقف العدوان على قطاع غزة".

الشيخ محمد بن زايد

هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2024.

وقال الشيخ بن زايد: "أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

وأضاف: "الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسنواصل العمل على تعزيزها".

رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدا أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كافة المجالات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذا الفوز يعكس في الوقت ذاته رغبة وإصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات، وثقتهم الكاملة في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، من أجل دولة قوية تليق بحضارة وأصالة الشعب المصري العريق.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن منح الشعب المصري ثقته الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة على التوالي، وبهذه النسبة الكاسحة، يعكس ويؤكد اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية، منوها بأن هذه الثقة الغالية التي جسدتها صناديق الانتخابات، تمثل بداية قوية للجمهورية المصرية الجديدة.

وأشار "العسومي" إلى أن الرهان الأكبر الذي جسدته ثقة المصريين في الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو وعيهم الكامل بطبيعة المرحلة الحالية، التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية، وإيمانهم التام بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة كافة هذه التحديات، والنهوض بالدولة المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف المواطن المصري في المقام الأول والأخير.

وأعرب "العسومي" عن خالص تمنياته القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بدوام التوفيق والسداد في فترة رئاسته الجديدة، وللشعب المصري دوام التقدم والازدهار، منتهزا هذه الفرصة للإعراب عن تقدير البرلمان العربي للدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكل أجهزتها للبرلمان العربي، من أجل تيسير القيام بمهامه في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.