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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة: سنصل معا للجمهورية الجديدة

النائبة أسماء جمال
النائبة أسماء جمال

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعظيم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية 2024 ستظل نموذجًا فريدًا لتلاحم ووحدة المصريين وقوة البناء الداخلي ، لظهير شعبي قادر على مواجهة التحديات والحفاظ على أمن ومقدرات وطنه.

وقالت الجمال، : مبروك لمصر استمرار زعيمها وقائدها ، ونجدد العهد في السير قدُمًا داعمين ومساندين لسيادتكم، مجددين ثقتنا في استكمال سيادتكم المشروعات الوطنية للنهوض بالجمهورية الجديدة، مشيرة إلي أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة خطوة جديدة لنصل معا إلي الجمهورية الجديدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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