الخرطوم: جنوب السودان يستأنف صادرات النفط خلال شهرين

أعلنت حكومة السودان إن تصدير النفط الخام من جنوب السودان باستخدام خط أنابيب جبلين عبر بورتسودان سيستأنف خلال شهرين.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن جهودا كبيرة تبذل لاستئناف صادرات النفط، حسب ما أوردته صحيفة سودان تريبيون.

وقال: "نقل النفط الخام من جنوب السودان عبر خط أنابيب جبلين-بورتسودان سيستأنف خلال شهرين".

وأشار مصدر رفيع المستوى بوزارة البترول لسودان تربيون إلى أن الجهود تبذل لاستئناف الإنتاج والتصدير عبر خط أنابيب جبلين، مضيفا: "أنتم تعلمون أن النفط مورد دولي ولا يستفيد منه السودان وجنوب السودان وحدهما".

وقال دبلوماسي من جنوب السودان لديه معرفة مباشرة بالجهود الجارية لاستئناف التصدير: "هناك صينيون وروس وماليزيون وهنود وحتى أمريكيون في هذا المزيج".

وزعم أن الشركات الأمريكية، باستخدام وكلاء في السلسلة، شاركت طوال الوقت في عملية البحث عن أسواق لبيع النفط الخام في الأسواق الدولية.

ولم يفصح عقار عما يفعله الجانبان والشركات لاستئناف التصدير خلال شهرين.

وأشار المراقبون إلى اتفاق توصلت إليه الشركات من جانب بمشاركة مباشرة وإذن من حكومة جنوب السودان والسودان من الجانب الآخر للسماح للفنيين بالوصول إلى الأماكن التي حدثت فيها الأعطال لإصلاح وصيانة المعدات..

ويعتمد جنوب السودان على النفط الذي يصدره عبر السودان الذي يعاني من عدم الاستقرار منذ أن بدأت الحرب في منتصف أبريل 2023.