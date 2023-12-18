عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يخطط لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بشكل جذري

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر، بأن الولاية الثانية المحتملة لدونالد ترامب في البيت الأبيض قد تشهد توقف واشنطن عن تمويل أوكرانيا والانسحاب من الناتو وقطع العلاقات الاقتصادية مع الصين.

خلال فترة رئاسته 2017-2021 ، انتهى الأمر بعرقلة العديد من سياسات ترامب من قبل مسؤولين حكوميين غير منتخبين وأحيانا حتى من عينهم ، وفقا للعديد من الروايات الداخلية.

وزعمت  “رويترز”، أن ترامب يسعى للالتفاف على هذه المشكلة من خلال تعيين “موالين” أكثر قابلية لقبول “سياساته وأهوائه الانعزالية”.

واعترفت “رويترز”، بأن ترامب نفسه قدم القليل من الأدلة حول نواياه، حيث واستند إلى مقابلات مع ما يقرب من 20 من المساعدين والدبلوماسيين الحاليين والسابقين، معظمهم لم يتم ذكر أسمائهم.

ووفقا لثمانية دبلوماسيين أوروبيين، هناك “مخاوف حادة” من أن تقوم إدارة ترامب الثانية بقطع المساعدات عن أوكرانيا، وتشكك في ما إذا كانت ستحترم التزام الولايات المتحدة 'بالدفاع عن حلفائها في الناتو'.

وقال دبلوماسي من إحدى دول البلطيق: “هناك شائعات بأنه يريد إخراج الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي أو الانسحاب من أوروبا، بالطبع يبدو الأمر مثيرا للقلق ولكن لسنا في حالة ذعر”.

وحدد دبلوماسي آخر، يمثل إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا، الخيارات التي أرسلتها سفاراته وبعض السفارات الأخرى إلى عواصمهم بشأن انتخابات نوفمبر 2024.

وقال إنه إ”ذا أعيد انتخاب الرئيس الحالي، الديمقراطي جو بايدن، فإن الأمور قد تسير على ما يرام: فالولايات المتحدة تواصل إعادة تأهيل نفسها”.

وأضاف أن “النسخة المعتدلة من رئاسة ترامب الثانية ستكون تكرارا لولايته الأولى مع بعض الدلالات العدوانية. وإذا نفذ بالفعل تعهداته بتفكيك جهاز الدولة العميقة، فسيكون ذلك خيار يوم القيامة”.

ويعتبر ترامب حاليا المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقال الدبلوماسيون لـ”رويترز”، إنه “إذا هزم بايدن، فمن المرجح أن يعين موالين له في مناصب رئيسية في البنتاجون ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية، والذين سيكون ولاؤهم الأساسي له. وهذا من شأنه أن يمكنه من تعزيز أولويات سياسته الخارجية بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما كان قادرا عليه عندما كان في منصبه سابقا”.

خلال حملته الانتخابية.. ترامب يتبنى لغة تآمرية ويهاجم شركات الأدوية الكبرى

ترامب يكشف عن خطأ أمريكي يهدد الشرق الأوسط بكارثة

وأضافوا أن “إجراء التعيينات السياسية هو حق دستوري لرؤساء الولايات المتحدة. ومع ذلك، ألمح ترامب إلى أنه قد يقوم بتطهير الرتب الدنيا من البيروقراطية الفيدرالية، حيث وصف في مناسبات عديدة “مستنقع واشنطن” بأنه عائق أمام الإصلاحات الحقيقية.

وقال روبرت أوبراين، المستشار الرابع للأمن القومي لترامب، لرويترز: “أدرك الرئيس ترامب أن الموظفين يمثلون السياسة. في بداية إدارته، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا مهتمين بتنفيذ سياساتهم الخاصة، وليس سياسات الرئيس”.

حلف شمال الأطلسي دونالد ترامب البيت الأبيض أوكرانيا الصين الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مش مشفرة| 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. اضبط ترددها الآن

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

أول رد من ميليشيا الحوثي على إنشاء قوة لتأمين البحر الأحمر

المحكمة الجنائية الدولية تمدد عمل فريقها في ليبيا

فرانس برس: إرجاء تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن وقف الحرب بغزة

أبو مازن مهنئا الرئيس السيسي: أتمنى لمصر مزيدا من التقدم والازدهار

سوريا.. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة

أول تعليق من الولايات المتحدة على مصرع امرأتين في كنيسة في غزة

مستشفي إسرائيلي يعلن استقبال 28 جنديا مصابا نتيجة القتال في غزة

بوتين يرد علي الحزمة الجديدة من عقوبات الغرب بإجراء انتقامي

ترشيحاتنا

كتائب القسام تسقط قتلى وجرحى في استهداف قوة صهيونية بمبنى وسط غزة

بريطانيا ترصد طائرتين مسيرتين بالقرب من خليج عدن.. وتوجه رسالة للسفن

تعليق غير متوقع من أحمد موسى على خسارة الأهلي.. ورسالة خاصة للجمهور

صدمة أحمد موسى على الهواء بعد الهدف الثاني في مرمى الأهلي أمام فلومينينسي.. فيديو

بوتين مهنئا الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: فوز مُقنع.. وتكليل لجهود كبيرة

بمواصفات قياسية.. أوبو تفاجئ جمهورها بمواصفات هواتف Oppo Find X7


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

طارق حامد يربك حسابات فيتوريا.. البرتغالي يستقر على قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ