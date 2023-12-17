ترامب يكشف عن خطأ أمريكي يهدد الشرق الأوسط بكارثة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الوضع في الشرق الأوسط خرج عن السيطرة بسبب خطأ الولايات المتحدة ويهدد الآن بالتحول إلى كارثة.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “سمحت الولايات المتحدة للشرق الأوسط بالخروج تماما عن السيطرة.. تحدث أشياء سيئة حقا، وفي وسعنا إيقاف كل هذا.. الوضح يمكن أن يصبح كارثيا إذا لم تبدأ الولايات المتحدة العمل بقوة ودقة”.

وأضاف: “ينطبق هذا الأمر أيضا على الصراع في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، وصف ترامب، التحذيرات من أن فوزه في انتخابات عام 2024 سيمثل تهديدا للديمقراطية بأنها “خدعة” و”تضليل ديمقراطي”.

وقال ترامب، الذي يواجه اتهامات فيدرالية ناجمة عن جهوده لإلغاء انتخابات 2020، في خطاب استضافه نادي الشباب الجمهوري في نيويورك، إن الرئيس جو بايدن “هو التهديد الحقيقي للديمقراطية”.