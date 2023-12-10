التهديد الحقيقي للديمقراطية.. ترامب يشن هجومًا على بايدن

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التحذيرات من أن فوزه في انتخابات عام 2024 سيمثل تهديدا للديمقراطية بأنها “خدعة” و”تضليل ديمقراطي”.

وقال ترامب ــ الذي يواجه اتهامات فيدرالية ناجمة عن جهوده لإلغاء انتخابات 2020 ــ في خطاب استضافه نادي الشباب الجمهوري في نيويورك، إن الرئيس جو بايدن “هو التهديد الحقيقي للديمقراطية”.

وأضاف ترامب "هل يمكنكم تصديق ذلك.. هذا هو خطهم الجديد، كما تعلمون”، لافتًا “ها نحن نعود مرة أخرى – روسيا، روسيا، روسيا، مولر، مولر، مولر، أوكرانيا، أوكرانيا، أوكرانيا. خدعة تلو الأخرى”.

وتابع "ولكن لا، أنا لا أشكل تهديدا. سأنقذ الديمقراطية.. التهديد هو جو بايدن المحتال”، مضيفًا أن هذا هو الخدعة فهو الأمر الواقع.

وقال ترامب في وقت لاحق إن تلك الهجمات كانت “محاولة يائسة ومخزية لصرف الانتباه عن الانتهاكات الوحشية للسلطة التي يرتكبها اليسار أمام الأعين”.

وأشار إلى أكثر من 10 التماسات على مستوى الولايات لإزالته من انتخابات عام 2024، مستشهدا ببند في التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أولئك الذين شاركوا في "التمرد" من تولي مناصبهم.