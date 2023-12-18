"لا تختبرونا".. سموتريش يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش، إنه يرفض المقترحات التي ترددت بشأن السماح لمسؤولي السلطة الفلسطينية بالمشاركة في حكم غزة بعد الحرب، وأي قرار بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع في هذه المرحلة من الحرب.

وهدد سموتريش بأنه سيستقيل من حكومة نتيناهو إذا تم اتخاذ مثل هذه الترتيبات، متمسكًا بأن السياسات السابقة تجاه غزة، والتي يؤكد أن حزبه اضطر للموافقة عليها، أدت إلى فظائع 7 أكتوبر، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف سموتريش: “إن الجهود المبذولة لتحديد هذه الترتيبات بطريقة أحادية الجانب ومن خلال التحايل على المداولات في المجلس الوزاري الأمني ​​مع جميع شركاء الائتلاف لن تنجح”.

وتابع “إن إعادة مواطني غزة إلى منازلهم في شمال قطاع [غزة] في هذه المرحلة هو حماقة وهذا ليس قرارا يمكن لوزير الدفاع أن يتخذه بنفسه”.

كما رفض الوزير المتطرف الخطط المفترضة للسماح "للمسؤولين الفلسطينيين" بالمساعدة في حكم غزة بعد الحرب ووصفها بأنها "غير مقبولة" و"لا تتناسب مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وبالتأكيد مع موقف غالبية الجمهور الإسرائيلي والحكومة".