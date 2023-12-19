تعليق مثير لهاني حتحوت عن هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي

علق الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، على هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب: “‏كانت مباراة ممتعة، أهدر فيها لاعبو الأهلي فرصًا كثيرة، فترسخت عقدة نصف نهائي المونديال رغم الفوز باحترام الجميع”.

وتابع: “‏الآن، إلى برونزية رابعة يا رجال الأهلي.. أما فلومينينزي، فأتوقع أن يرهق مانشستر سيتي، في المواجهة المحتملة، أكثر حتى مما أرهق الأحمر”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.