أمين حزب مستقبل وطن: مشهد الانتخابات الرئاسية ترجمة لتطور الحالة الحزبية

قال النائب عصام هلال، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية ترجمة لتطور الحالة الحزبية والسياسية في مصر، والمتصدر الأساسي للمشهد هي الأحزاب السياسية سواء على مستوى الترشح، حيث وُجود 3 مرشحين رؤساء أحزاب سياسية، وعلى مستوى الواقع على الأرض سواء الداعمون للرئيس السيسي أو المرشحين المنافسين.

وأضاف "هلال"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن تطور عمل الأحزاب السياسية مهم ومطلوب للحياة السياسية، فلا تقوى الحياة السياسية إلا بأحزاب سياسية قوية، ومن ثم علينا البناء على هذا المشهد وعلى هذا البنيان الذي تم.

ولفت أن الأحزاب السياسية شهدت حراكاً كبيراً وتطور في التنظيم الحزبي، فمن أدار المشهد كل أعضاء الحزب، واستطاعوا الوصول لهذا المشهد، مؤكدا أن برامج المرشحين بالإضافة للأحزاب السياسية ستكون على طاولة الرئيس السيسي.