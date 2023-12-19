الشحات أناني.. الغندور ينتقد لاعبي الأهلي بعد إضاعة الفرص أمام فلومينينسي

علق الأعلامي الرياضي خالد الغندور، على مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خلال بث مباشر على فيسبوك: “الأهلي أضاع فرصة تاريخية و اخيرة و كهربا له ضربة جزاء و الشحات أناني و تاو و كهربا أضاعوا كل الفرص”.

وتابع: “الاهلي كان عالمي الشوط الاول و اختفي الشوط الثاني، وامام عاشور بدنيا انتهي الشوط الثاني و اخيرا الاهلي خسر مباراة كان ممكن يكسبها”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.